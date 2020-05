Piazza Loggia: Brescia non dimentica la Strage

(red.) Le celebrazioni, pur nei limiti imposti dall’emergenza sanitaria, permetteranno alle organizzazioni, alle associazioni e ai singoli cittadini di poter accedere e sostare in Piazza Loggia per rendere omaggio ai caduti della strage del 1974. Giovedì 28 maggio, a Brescia, l’accesso sarà garantito anche nel pomeriggio con le stesse prescrizioni del mattino in modo da rendere ordinato l’accesso alla piazza, dilazionando le presenze su tutto l’arco della giornata.

Alle ore 10:00 l’ingresso delle delegazioni alla piazza sarà momentaneamente fermato. Come ogni anno, alle ore 10:12, alla presenza della delegazione istituzionale, ci saranno gli otto rintocchi che ricordano le vittime della strage, a cui seguiranno quelli delle campane di Brescia. A seguire, la celebrazione proseguirà in Vanvitelliano e – parallelamente – in piazza riprenderà l’omaggio delle delegazioni.

Valgono naturalmente le norme generali in materia di prevenzione e limitazione del rischio contagio distanziamento, dispositivi di protezione). È fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti a osservare le norme igieniche prescritte.

Ogni delegazione dovrà essere composta da un massimo di 3 persone in rappresentanza della associazione/organizzazione di riferimento. Piazza Loggia sarà accessibile da Largo Formentone (unico accesso alla piazza). Al fine di evitare possibili assembramenti, si raccomanda alle singole delegazioni di darsi appuntamento fuori da Largo Formentone: in questo modo sarà più semplice accedere con la delegazione già formata e posizionarsi sulle strisce distanziatrici appositamente predisposte.

Se sprovvisti di striscione, si chiede inoltre ad ogni delegazione di portare con sé un foglio che riporti ben visibile il nome della delegazione, così da renderne più semplice l’annuncio. Sono già state contattate buona parte delle associazioni che tradizionalmente partecipano alle celebrazioni. Qualora non si sia ancora preso contatto, si raccomanda di chiamare le organizzazione sindacali per annunciare la propria presenza e concordare le modalità di partecipazione.

Piazza Loggia sarà accessibile durante tutta la giornata. Per i singoli cittadini sarà possibile accedere alla piazza, sempre da Largo Formentone, seguendo le stesse prescrizioni delle delegazioni.

