Brescia, da martedì 26 maggio riaprono i mercati

(red.) A partire da martedì 26 maggio riaprono in sicurezza, anche per i prodotti non alimentari, i mercati rionali, il mercato di Coldiretti e il mercato contadino.

Come già previsto per le attività che hanno già riaperto l’area di mercato dovrà essere delimitata e si potrà entrare e uscire soltanto attraverso varchi ben segnalati. All’ingresso sarà obbligatorio farsi misurare la temperatura, operazione che verrà svolta da un addetto incaricato dal Comune o da una persona indicata dalle associazioni di rappresentanza degli ambulanti.

In ogni mercato dovrà essere inoltre garantita la presenza di un “Covid Manager” che, per i mercati rionali sarà un addetto del Comune mentre per quelli di Coldiretti e per il “Mercato Contadino” sarà a carico degli organizzatori.

Gli operatori di due banchi adiacenti dovranno impedire in maniera inequivocabile l’accesso negli spazi tra un banco e l’altro e i volontari delle associazioni di rappresentanza degli operatori ambulanti dovranno presidiare l’area per garantire gli accessi scaglionati degli avventori per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale e assicurare il distanziamento sociale.

Saranno ammessi inoltre due soli clienti per banco e gli operatori commerciali dovranno mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani.

Saranno inoltre posizionati cartelli informativi in italiano e in inglese per spiegare in maniera chiara ai clienti quali sono i comportamenti corretti da tenere.

All’interno e all’esterno dell’area di mercato dovrà essere rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, sarà vietata ogni forma di assembramento e dovranno essere indossate le mascherine.

Gli operatori commerciali dovranno obbligatoriamente indossare i guanti monouso e la mascherina per coprire naso e bocca. Le attrezzature di vendita, i banchi o gli auto-negozi dovranno essere collocati a una distanza laterale di almeno due metri e mezzo: per rendere possibile questo distanziamento ogni operatore dovrà ridurre di un metro il proprio banco. Ogni commerciante dovrà organizzarsi in modo da evitare assembramenti di persone in attesa di accedere al suo banco di vendita. Saranno sospese le operazioni di spunta, non si potranno vendere oggetti usati e l’area del mercato dovrà essere lasciata libera da persone, cose e rifiuti entro le 14.

Per poter applicare pienamente tutte le disposizioni di tutela sanitaria, il Comune di Brescia si riserva il diritto di indicare la corretta allocazione o l’eventuale nuovo posizionamento dei banchi anche in un nuovo sito.