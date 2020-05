Piazza Arnaldo, “riapriamo al traffico per evitare la movida”

(red.) Il Gruppo Comunale di Forza Italia propone alla Giunta di Brescia di aprire al traffico piazzale Arnaldo, come soluzione per disincentivare gli assembramenti di venerdì scorso.

“Una ipotesi che arriva dal Gruppo di Forza Italia – annuncia Paola Vilardi, capogruppo in Loggia -per aiutare da una parte gli esercenti in questo difficile periodo economico, agevolando il passaggio della clientela anche durante il giorno, dall’altra quella di ridurre lo spazio alla movida incontrollata alla quale abbiamo dovuto assistere venerdì scorso.”

“La proposta – conclude Vilardi – di apertura della piazza era già stata fatta per agevolare la circolazione all’interno della piazza ed aiutare le attività che hanno sofferto per la pedonalizzazione.”

“Venerdì c’è stato un problema di Piazza- commenta Paolo Fontana, coordinatore cittadino di Forza Italia – c’era troppa gente che girava ma non certo per colpa dei gestori. Agevolare la circolazione dei mezzi è una opzione che salvaguarderebbe anche la gestione degli accessi alla pizza.”

“Occorre quindi – conclude Fontana -i n questo delicato momento rivedere la pedonalizzazione di Piazza Arnaldo, centro della movida cittadina da tenere sotto controllo in questo particolare momento storico della città.”

Il rispetto per la sofferenza che ha subito e sta subendo la nostra città dovrebbe passare anche dall’attenzione a questi dettagli, Brescia ed i suoi numerosi morti non meritano le immagini diffuse in tutta Italia della movida di venerdì sera.