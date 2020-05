Troppa gente in piazza Arnaldo, verso chiusura serale nel weekend

(red.) AGGIORNAMENTO: il sindaco Del Bono annuncia l’ordinanza per piazza Arnaldo, Tebaldo Brusato e vie vicine

Quello iniziato ieri sera, venerdì 22 maggio, è un fine settimana sorvegliato speciale anche nel bresciano. Infatti, si tratta del primo weekend dopo il nuovo allentamento delle misure di contenimento sanitarie e con la riapertura di diverse attività commerciali, a partire dai bar e locali che possono servire drink e piatti non solo d’asporto. Ma come si temeva, il rischio era di avere troppa gente e azzerando il necessario distanziamento. Se ne sono accorti ieri sera, venerdì, gli agenti della Polizia Locale, di Stato e i carabinieri chiamati a controllare soprattutto piazza Arnaldo, il tempio della movida in città.

Ma altri controlli hanno riguardato anche il Carmine. In ogni caso, in piazza intorno alla mezzanotte si è resa necessaria la chiusura degli accessi a causa dei troppi presenti all’interno. E tra loro, bevendo drink, c’erano anche molti che non indossavano la mascherina. Una situazione preoccupante, tanto che in piena notte il sindaco Emilio Del Bono, informato della situazione, ha postato un messaggio su Facebook annunciando la chiusura serale per questo fine settimana in piazza Arnaldo. “Firmerò un’ordinanza di chiusura serale. Troppe persone, assembramenti nonostante la presenza significativa di Polizia locale. Quindi è bene dare un segnale chiaro. In settimana – scrive il primo cittadino – si definirà con gestori dei locali e con l’ausilio della questura la gestione della piazza e delle vie limitrofe durante la sera”.