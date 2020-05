Centri estivi per bambini, Brescia pensa a gruppi per ogni quartiere

(red.) Con il ritorno al lavoro, in particolare per chi è costretto a tornare in ufficio o in fabbrica e non può continuare a operare in smart working, si presenta il dilemma del come e a chi affidare i propri figli nel periodo estivo. Il coronavirus ha scombussolato l’intero sistema e ora, almeno per quanto riguarda Brescia città, si sta definendo un modello per allestire un centro ricreativo. L’idea, che altri potrebbero imitare, è di organizzare un centro estivo per ogni quartiere all’ombra della Loggia. La proposta è stata presentata in commissione Istruzione dall’assessore Fabio Capra e coinvolge anche quello ai Servizi sociali Marco Fenaroli.

Il progetto prevede la presenza di un educatore ogni sette bambini e uno ogni cinque in caso di età tra i 3 e i 6 anni. E puntando sull’impiego di strutture adeguate e per centri ricreativi che potrebbero durare fino a dieci settimane. L’obiettivo è di presentare una proposta organica entro dieci giorni successivi a martedì 19 maggio e coinvolgendo 12 mila bambini. Tuttavia, dal Comune fanno sapere che il servizio non potrà essere gratuito, ma comunque attivato un costo adeguato. Dal punto di vista del progetto, si dovranno individuare i luoghi dove svolgere le attività e organici di educatori più ampi attivando le cooperative, come già viene svolto, ma anche gli addetti comunali e con personale dedicato per i disabili.

Al momento niente da fare, quindi, per quanto riguarda invece i ragazzi delle scuole medie e superiori per i quali sempre il Comune, in collaborazione con il terzo settore, potrebbe mettere a disposizione dei luoghi per i grest. Per quanto riguarda i centri estivi ricreativi per i più piccoli, l’idea è di attivarli da metà giugno fino a settembre, ma senza mensa e nemmeno pranzo al sacco rispettando le disposizioni. E senza escludere la possibilità, invece, di riattivare le colonie al mare o in montagna.