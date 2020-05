Brescia torna affollata (anche troppo): 14 sanzioni in due giorni

(red.) Nel fine settimana appena trascorso tra venerdì 15 e sabato 16 maggio gli agenti della Volante di Brescia hanno sanzionato quattordici persone nell’arco di due giorni nelle vicinanze di un bar e al parco Zorat. Nella maggior parte dei casi si trattavano di assembramenti, mentre oggi, lunedì 18, sono attesi i numeri sulle eventuali sanzioni giunte ieri, domenica 17. Tutto questo, verso una domenica serena come è stata quella di ieri, 17 maggio, portando molta gente nel centro storico di Brescia.

Tanto che ieri pomeriggio si sono viste molte famiglie, amici e anche sportivi. Tuttavia, la Polizia Locale è dovuta intervenire in un paio di circostanze per sciogliere i gruppi troppo ravvicinati e allontanare quanti occupavano i tavolini dei bar chiusi o in corso Zanardelli alle prese con aperitivi d’asporto. Immagini di un lento ritorno a una parziale normalità che oggi, lunedì 18, si aggiungeranno a molte altre con la riapertura di altre diverse attività commerciale.