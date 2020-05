Via Solferino, pusher sorpreso con l’hashish in tasca

(red.) Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto da parte della cittadinanza delle disposizioni stabilite per il contrasto alla diffusione del Covid-19, nei giorni scorsi, gli operatori della volanti hanno effettuato un controllo di iniziativa per identificare uno straniero che si aggirava in Via Solferino.

Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo, J.S., gambiano di 22 anni, deteneva nella tasca sinistra dei propri jeans, dieci stecchette di sostanza stupefacente del tipo Hashish, ciascuna avvolta da cellophane trasparente, per un peso complessivo di 5 grammi. Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di traffico e detenzione di sostanza stupefacenti. Arresto convalidato nella direttissima martedì.