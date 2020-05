Misure anti coronavirus: sigilli per due pizzerie e un ristorante

(red.) Proseguono i controlli della Polizia Locale per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia di coronavirus. Lunedì 11 maggio gli agenti hanno chiuso con i sigilli due attività artigianali e un pubblico esercizio su disposizione del Prefetto. Le tre attività rimarranno chiuse per 15 giorni e riapriranno quindi il 26 maggio.

Nei giorni precedenti infatti, durante alcuni sopralluoghi, le pattuglie territoriali e quelle del Nucleo Commerciale avevano constatato che una pizzeria al Villaggio Sereno e una pizzeria e kebab del Villaggio Prealpino effettuavano l’attività di vendita da asporto non consentita dal Dpcm in vigore. Anche un ristorante in via Duca degli Abruzzi aveva somministrato alimenti e bevande in violazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia.