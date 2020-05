Brescia, ampliamento dei plateatici gratis per bar e ristoranti

(red.) L’amministrazione comunale di Brescia in aiuto di ristoranti, bar e commercianti ambulanti. Nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, la giunta di Palazzo Loggia ha deciso di concedere, dal 1 giugno al 31 ottobre 2020, la possibilità di estendere la propria superficie di occupazione di suolo pubblico, senza alcun onere aggiuntivo, nel rispetto di alcune condizioni.

L’ampliamento del plateatico potrà avere una superficie massima pari al 50% della superficie indicata nella concessione già in essere; i progetti di ampliamento dei plateatici saranno esaminati dalla Commissione Plateatici comunale, che valuterà gli aspetti relativi alla sicurezza, sia per gli operatori che per i clienti, nonchè la relativa compatibilità viabilistica, urbanistica, paesaggistica e monumentale, nonchè tecnica; nel caso in cui l’occupazione interessi l’area antistante attività adiacenti, durante l’orario di apertura delle stesse, sarà necessario acquisire il nulla osta dei titolari confinanti; sarà possibile estendere il plateatico senza nulla osta dei titolari confinanti solo se l’ampliamento sarà realizzato oltre l’orario di chiusura dei titolari confinanti.

Per quanto riguarda il sostegno ai commercianti, la Loggia ha deciso di abolire, per i mesi di marzo, aprile e maggio, il canone per l’occupazione di suolo pubblico nei mercati. L’amministrazione rinuncerà, dunque, a cifre importanti: 139.132,00 euro per il Cosap relativo ai plateatici; 35.178,00 euro per il Cosap relativo al commercio su area pubblica svolto nei mercati. Ecco il testo dell’ordinanza plateatici-brescia