Brescia, funerali e sepolture delle ceneri dei deceduti da Covid

(red.) Quelli che si vivranno nei prossimi due mesi, a partire da oggi, lunedì 11 maggio e fino al 4 luglio, saranno di profonda tristezza, ricordo e commozione a Brescia. In questo periodo saranno tumulate nei vari cimiteri cittadini le ceneri di 750 tra i deceduti a causa del coronavirus. Come dà notizia La Voce del Popolo, da oggi le urne cinerarie dei defunti cremati nel periodo da marzo ad aprile e depositate nei cimiteri cittadini saranno tumulate partendo dal cimitero della Volta.

La proroga della chiusura dei cimiteri cittadini per tutto il mese di maggio (riapriranno solo dall’1 giugno) è stata decisa per consentire, da un lato, lo svolgimento in sicurezza di queste cerimonie e, dall’altro. per permettere a tante famiglie di porgere l’estremo saluto ai propri cari. Le cerimonie saranno nove al massimo al giorno per una durata media di 45 minuti dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 17,15.

Il calendario prevede le esequie (non più di 15 persone) ai cimiteri della Volta, Fornaci e Folzano da oggi, 11 maggio, fino al 23, poi a Sant’Eufemia, San Francesco, Caionvico e Buffalora dal 25 maggio al 5 giugno, a San Bartolomeo, Mompiano e Stocchetta dall’8 giugno al 20 giugno e al cimitero monumentale del Vantiniano dal 22 giugno al 4 luglio. Domani, martedì 12 maggio, alle 15 nel cimitero Vantiniano e alla presenza del sindaco Emilio Del Bono, il vescovo Pierantonio Tremolada celebrerà una messa in memoria di tutti i deceduti del 2020.