Consumano bevande nel chiosco di via Ugoni, sigilli e multa

(red.) La Polizia Locale non abbassa la guardia nei confronti di chi non rispetta le misure in vigore per il contenimento dell’epidemia di coronavirus. La mattina di giovedì 7 maggio gli agenti hanno chiuso con i sigilli un chiosco in via Fratelli Ugoni.

Nei giorni scorsi infatti, durante un sopralluogo, una pattuglia aveva trovato il locale aperto e aveva notato che, all’interno, alcune persone stavano consumando delle bevande. Il titolare era stato quindi sanzionato con una multa di 400 euro. La Prefettura di Brescia ha poi emesso un provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni, a partire dal 7 maggio.