Brescia, medici militari russi per sanificare la Scuola Nikolajewka

(red.) Dalla seconda metà di aprile i medici militari russi con il 7° Reggimento dell’Esercito Italiano e gli alpini sono impegnati nella nostra provincia di Brescia per sanificare le residenze sanitarie e le case di riposo per un settore che è stato molto colpito dal coronavirus. Ma quella di ieri, lunedì 4 maggio, è stata una giornata particolare visto che il contingente russo, come dà notizia il Giornale di Brescia, ha raggiunto la Scuola Nikolajewka cittadina.

E subito la mente è tornata alla guerra e a quel 26 gennaio 1943 che aveva visto gli alpini italiani contro la Russia. Ma ora a lottare insieme. Ieri nell’istituto di Mompiano sono state pulite tutte le zone tra la residenza sanitaria e il centro diurno. Anche questa sede è stata colpita dal Covid-19, ma l’ampliamento attuato nel 2019 è stato decisivo per evitare situazioni più drammatiche.

Dallo scorso febbraio sono stati quattro i deceduti in questa struttura e di cui tre legati all’epidemia. E anche gli addetti del personale sono rimasti coinvolti, con l’analisi di 53 persone al tampone e di cui 12 risultate positive, tutti della Rsa. All’interno della Scuola Nikolajewka ci sono 60 disabili, ma il centro diurno è chiuso dalla fine di febbraio, quando era iniziata l’emergenza.