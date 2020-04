Coronavirus, stop a Ztl e park pagamento fino al 10 maggio

(red.) La scorsa domenica 26 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il testo del nuovo dpcm in vista della fase 2, quella della convivenza con il coronavirus e con tutte le precauzioni da adottare nel momento degli spostamenti.

Di fronte a queste misure, il Comune di Brescia ha deciso di prorogare fino al 10 maggio compreso l’ordinanza in corso con cui vengono sospese in modo temporaneo le zone a traffico limitato e i parcheggi a pagamento in centro.