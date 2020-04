Brescia, a Lamarmora prende il via la “spesa sospesa”

(red.) Il Consiglio di Quartiere Lamarmora di Brescia, in considerazione dello stato di emergenza Covid-19, intende promuovere un’attività in favore dei nuclei familiari che versano in condizioni di disagio e di bisogno, denominato “Spesa Sospesa – un aiuto per la Comunità”.

Lo scopo del progetto è far accrescere l’integrazione fra le parti sociali presenti sul territorio di Lamarmora, ponendo le basi di una collaborazione fra i cittadini, la rete formale ed informale, e le attività commerciali, volta allo sviluppo di comportamenti che siano di sostegno nei confronti di coloro che si trovano in una condizione di fragilità economica, con particolare riferimento a questo periodo di crisi.

In particolare, il progetto intende sollecitare gli esercizi commerciali ad agevolare iniziative quali la “spesa sospesa” che prevede che i clienti, dopo aver fatto la spesa all’interno dell’esercizio medesimo, lascino una piccola somma o acquistino prodotti destinati alla distribuzione degli acquisti e dei nuclei famigliari bisognosi.

Ad oggi partecipano al progetto: Servizio Sociale Territoriale Sud del Comune di Brescia, gli Oratori delle Parrocchie di San Giacinto e del Beato Palazzolo, il Centro Culturale Islamico di Brescia, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (gruppo di Brescia), l’associazione Tavola Rotonda – Why not?, l’associazione di volontariato Maremosso, Cauto, l’Associazione Culturale Islamica Muhammadiah di Brescia e l’associazione Un Pane Per Tutti.