Coronavirus, caposquadra Vvf positivo. 29 colleghi in quarantena

(red.) Il Covid-19 ha colpito anche i vigili del fuoco di Brescia. E infatti per gli interventi che dovessero essere necessari in questi giorni intorno a giovedì 16 aprile nel territorio cittadino si dovrà muovere solo una squadra e con orari di lavoro raddoppiati. Nella giornata di ieri, mercoledì, come dà notizia il Giornale di Brescia, è venuto alla luce il fatto che un caposquadra è stato trovato positivo al coronavirus.

L’uomo aveva affrontato la situazione lo scorso 6 aprile nel momento in cui aveva scoperto che la moglie infermiera e residente in Veneto era positiva al Covid. Quindi, sfruttando il fatto che la Regione ha permesso tamponi a tappeto, il caposquadra si è sottoposto dopo essere alle prese con una forma febbrile. L’esito è stato positivo al coronavirus e ieri la notizia ha raggiunto il comando provinciale di via Scuole e diffusa dai sindacati alla direzione regionale dei vigili del fuoco e anche alla prefettura.

Di conseguenza sono stati rintracciati tutti i colleghi che in qualche modo avevano avuto contatti con lui prima del 6 aprile e – in totale 29 – sono stati messi in quarantena fino al prossimo 20 aprile. Di fronte a questo esito, gli stessi sindacati hanno chiesto di sottoporre al tampone proprio i colleghi e disporre i test sierologici per tutti i componenti del corpo delle forze dell’ordine anche per assicurare interventi di soccorso più sicuri verso i cittadini.