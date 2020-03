Tari, il comune di Brescia avvisa: tutto spostato al 31 maggio

(red.) Si stanno riscontrando in questi giorni dei recapiti di avvisi di accertamento per la Tari. Questi avvisi sono stati generati e inviati per la spedizione nelle prime settimane di febbraio, molto prima che scattassero le misure per l’emergenza in corso.

Si avvisano quindi tutti i contribuenti interessati che, a seguito della successiva emanazione dei Decreti Legge per arginare l’epidemia di Covid-19, tutte le scadenze riportate negli stessi sono rinviate al 31 maggio prossimo. Non c’è quindi alcuna urgenza di provvedere né al pagamento né a eventuali contestazioni. Qualora i contribuenti volessero comunque informazioni in merito potranno contattare i servizi all’indirizzo email controllitari@comune.brescia.it o ai numeri di telefono 030297-8297, 8291, 7619, 8295.