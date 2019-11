Triumplina, mercoledì l’inaugurazione del Retail Park

(red.) Sarà una grande festa tutta da vivere l’inaugurazione ufficiale che si terrà mercoledì 27 novembre del Triumplina Retail Park, il parco commerciale esempio di riqualificazione urbana a Brescia. Dopo l’apertura del Superstore Esselunga, l’inizio della cerimonia è fissato alle 9.30 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e religiose, tra cui il sindaco Emilio Del Bono, l’assessore alla Rigenerazione urbana, Commercio e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, Valter Muchetti e l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione per lo Sviluppo Sostenibile, Michela Tiboni. Ad accogliere gli ospiti il direttore del Triumplina, Giovanni Frattini.

Alle 10.00 le mascotte ufficiali dei Puffi, accompagnate dallo staff del Triumplina Retail Park, si recheranno presso gli Spedali Civili di Brescia per portare un sorriso ai bambini degenti nei reparti e per consegnare materiale didattico in omaggio.

Nel pomeriggio alle 15.00 il clou della festa con la parata dei Puffi, con uscite ogni mezz’ora, per la gioia di tutti i bambini. Alle 15.30 circa è previsto lo show di Vittorio Brumotti, con le sue acrobatiche evoluzioni su bicicletta. Al termine dello spettacolo, seguirà il meet&greet con il popolare inviato speciale di “Striscia la Notizia” nonché campione del mondo di bike trial. Intanto dalle 15.00 incominciano le degustazioni, per piccoli e grandi, con il Nutella Party e caldarroste con vin brûlé.

Per tutta la giornata sarà distribuita ai clienti, in omaggio, una bottiglietta di alluminio plastic free: come esempio di buona pratica del Triumplina Retail Park a favore della sostenibilità ambientale. Triumplina Retail Park rende omaggio alla Leonessa d’Italia adottando un marchio che si ispira alla Vittoria Alata, simbolo della Città, condividendo con Brescia l’attesa per il ritorno dell’opera originale attualmente in restauro.