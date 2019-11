Buon compleanno Teatro Telaio: 40 anni e non sentirli

(red.) Compie quarant’anni la compagnia teatrale Teatro Telaio. Dal 22 al 24 novembre, in piazzetta Bruno Boni e al Teatro Sociale, a Brescia, Telaio organizza tre giorni di manifestazioni e spettacoli per festeggiare una data così significativa per la compagnia. Particolarmente significativa è la data, perché coincide con l’Anniversario della Carta dei Diritti per l’Infanzia, approvata dall’ONU nel 1989.

Nato a Brescia l’8 dicembre 1979, quando rappresentò Il piccolo principe sotto la guida di Angelo Pennacchio, direttore artistico della cooperativa, il Telaio ha saputo trovare – tra le numerose compagnie nate in quegli stessi anni di forte impegno politico, sociale e culturale – una propria connotazione, arrivando a costituire un vero e proprio pezzo di storia culturale della città grazie alle numerose produzioni teatrali, a una capillare attività didattica e laboratoriale per la scuola, a una serie di spettacoli in ospitalità messi in scena da gruppi nazionali e internazionali.