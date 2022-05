Torna “Palashort”: cortometraggi per raccontare Palazzolo

Palazzolo sull’Oglio. Si apre sabato 14 maggio a Palazzolo sull’Oglio (Brescia), la festa dedicata al Patrono San Fedele che svetta sulla Torre del Popolo, con «Palashort», l’unico concorso internazionale per cortometraggi interamente dedicato alla Città di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), che quest’anno giunge alla sua nona edizione.

Un’unica classifica, mille euro di premi in palio (in buoni tecnologici) e la voglia di raccontare la città, di tornare a vederla e scoprirla nelle mille sfaccettature che ogni anno i film in concorso sanno proporre.

L’unico requisito perché il film venga ammesso in concorso è che sia girato a Palazzolo sull’Oglio, o che parli di qualcosa inerente a Palazzolo: insomma, la città come Terra di Visioni, ovvero set cinematografico per film diversissimi; oppure come Terra di Storie tutta da scoprire, raccontando le tante avventure di personalità speciali, luoghi, realtà, gruppi interessanti e molto altro.

Un progetto dell’associazione Kuma, che da ormai tanti anni è diventata il punto di riferimento per la diffusione della cultura cinematografica attiva sul territorio, con il concorso, i workshop dedicati ai mestieri del cinema, le collaborazioni con altre splendide realtà locali del settore e molto altro.

La scadenza per partecipare è alla mezzanotte del 30 novembre 2022: il cortometraggio (minimo 30 secondi, massimo 15 minuti di durata) può essere inviato direttamente via mail a kuma.palazzolo@gmail.com. I film potranno essere di ogni genere: fiction, documentario, videoclip musicale, corto di animazione, videoarte.

L’obiettivo è di far scoprire e valorizzare la città di Palazzolo sull’Oglio e dare ai videomaker la possibilità di mettere alla prova la propria creatività, creando un contenuto per questa cornice così bella e ricca di spunti.

Anche per questa nona edizione, Kuma cerca immagini e racconti di ogni tipo – storie ambientate nella città, documentari sulle sue realtà e personalità, videoclip musicali con le strade a ritmo di musica, animazioni imprevedibili e videoarte sorprendente – per accendere e raccontare la Città di Palazzolo attraverso il cinema.

Non a caso, grazie a Palashort, Kuma ha creato il più grande archivio video (pubblico e gratuito) della città (https://bit.ly/KUMAYOUTUBE), con centinaia di cortometraggi che, dal 2014 a oggi, ne hanno messo in luce storie, personaggi e aspetti inediti e suggestivi. Ora si cercano le storie e le immagini di questa nuova e nona edizione.