“Koza Nostra”, da giovedì nelle sale cinematografiche bresciane

Brescia. Da giovedì 19 maggio, grazie ad Adler Entertainment, arriva nelle sale italiane “Koza Nostra” opera prima del talentuoso regista Giovanni Dota, con la star ucraina Irma Vitovska, una divertente action comedy ambientata in Sicilia, che oltre a Irma Vitovska vede nel cast anche Giovanni Calcagno, Giuditta Vasile, Lorenzo Scalzo, Gabriele Cicirello, Maurizio Bologna, Adriano Pantaleo, Yuliia Sobol, Jimi Durotoye, Prince Obi, Lorenzo Pompei e con Vincenzo Pirrotta. “Koza Nostra” è una coproduzione italo-ucraina Pepito Produzioni – Film UA Production con Rai Cinema.

SINOSSI: Quando Vlada Koza, una matura donna ucraina, invadente e premurosa, diventa nonna per la prima volta, molla tutto e dai Carpazi raggiunge sua figlia in Italia, piombandole in casa senza preavviso. Ma la ragazza non apprezza le attenzioni asfissianti della madre, così la mette alla porta, senza tante remore. Vlada si ritrova, sola e senza un soldo, nell’entroterra siciliano. Un inaspettato incidente d’auto la trasforma nell’improbabile governante di Don Fredo, capo clan dei Laganà, una disfunzionale famiglia mafiosa che lotta per non essere eliminata. L’irrefrenabile invadenza di Vlada, che ama sentirsi utile, prendersi cura degli altri, aggiustare le cose e dare consigli, sembra portare un accenno di palpabile benessere tra le mura di Villa Laganà… Almeno fino al giorno in cui Vlada scopre chi sono davvero Don Fredo e i suoi figli…