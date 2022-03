Nuovo Eden si fa in tre ed ospita i festival: di Bergamo, Garda e Orlando

(red.) Fondazione Brescia Musei – Nuovo Eden confermano e rafforzano per il 2022 le prestigiose collaborazioni con i migliori festival italiani e del territorio. Nel cartellone del cinema di via Nino Bixio alcuni film dai tre importanti festival.

Si inizia a fine marzo con il Bergamo Film Meeting (Bergamo, dal 26 marzo al 3 aprile), uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei festival italiani, col quale Fondazione Brescia Musei collabora da oltre un decennio. In occasione della sua 40a edizione, Bergamo Film Meeting, dedica una retrospettiva completa al regista Costa-Gavras, maestro del cinema di denuncia e impegno civile: due film della retrospettiva, in versione restaurata, saranno proiettati a Brescia.

“Le tre collaborazioni ormai strategiche con i Festival lombardi di Bergamo e del Garda”, commenta la presidente di Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli, “confermano la vocazione del Cinema Nuovo Eden alla costruzione di reti per la valorizzazione della propria missione strategica: confermare e rilanciare costantemente la sala di via Nino Bixio come il tempio del cinema di qualità e contribuire al sostegno delle attività artistiche della Fondazione Brescia Musei grazie al contributo che la storia della cinematografia ha apportato, e costantemente aggiorna, alla creatività contemporanea. Siamo pertanto lieti che quest’anno la collaborazione non solo sia rinforzata in termini di offerta ma anche, grazie alla presenza davvero significativa del grande maestro Costa-Gavras, rinforzata nella qualità generale della proposta.”

Il primo, grande evento, si terrà a Brescia domenica 27 marzo, alle 10, con un ospite d’eccezione presente in sala per l’occasione: il regista, sceneggiatore e produttore Costa-Gavras che omaggerà il pubblico del Nuovo Eden in occasione della proiezione del suo film vincitore dell’Oscar al miglior film straniero e del Premio della giuria al 22º Festival di Cannes, Z – L’orgia del potere.

Tratto dal libro di Vassilis Vassilikos, che divenne il manifesto della lotta greca per la libertà, Z – L’orgia del potere è un film quanto mai attuale, potente cinema di denuncia che, anche a distanza di tempo, non ha perso la sua forza e che oggi risulta ancora più necessario nel riflettere su temi come la pace e le ricerca della verità.

Le musiche di Mikis Theodorakis, tra le vittime del regime dei colonnelli e che firmò la straordinaria colonna sonora, e la lista di proscrizione finale con tutti i divieti dei militari, ricordano come le forze reazionarie agiscano primariamente attraverso movimenti populisti anti culturali, intolleranti e razzisti.

L’omaggio a Costa-Gavras prosegue martedì 29 marzo, alle 18.30 con il film Vagone letto per assassini (Francia 1965, 95’), esordio dell’allora trentaduenne regista, esempio di mystery-thriller, genere che l’autore greco tenderà sempre più ad abbandonare per concentrarsi sul giallo politico e il cinema di impegno civile. Forte di un’ambientazione classica ma sempre suggestiva, quella degli scompartimenti del treno, il film è un piccolo congegno di suspense ben diretto e, soprattutto, ben interpretato, che vanta alcuni dei più grandi nomi francesi dell’epoca.

Anche il festival Orlando sarà ospite del Nuovo Eden in questa primavera: giunto alla nona edizione (Bergamo, dal 28 aprile all’8 maggio 2022), è un festival queer internazionale di cinema, danza e teatro, rivolto a un pubblico ampio e variegato e caratterizzato da un approccio ironico, inclusivo e accogliente.

Le proiezioni bresciane si terranno nella settimana dal 2 al 7 maggio, anticipate da un primo incontro di approfondimento programmato per sabato 23 aprile, alle 10, con l’evento Colazione con il critico: il cinema di Rainer Werner Fassbinder con Stefano Guerini Rocco, curatore della sezione Cinema di Orlando Festival e docente presso l’Università Cattolica di Milano.

A distanza di 40 anni dalla morte del regista e dall’uscita in sala, venerdì 6 maggio, alle 21, Nuovo Eden proporrà la proiezione in pellicola 35mm del suo film postumo Querelle de Brest (Francia,1982, 106’) in cui il regista esalta ogni nefandezza con un misticismo patologico sessuale che è una discesa agli inferi.

In palinsesto da lunedì 2 a venerdì 6 maggio, prima dei film in programma alle 21.00, gli Orlando Shorts, un pacchetto di cortometraggi selezionati da un gruppo di 8 giovani ragazze e ragazzi under 25. Orlando Festival proseguirà al Nuovo Eden con un film della selezione ufficiale e un film dedicato al pubblico più giovane.

La stagione si chiude con la collaborazione con il Filmfestival del Garda (XV Edizione, dal 28 Maggio al 2 Giugno 2022) che propone l’omaggio a Romy Schneider, una delle interpreti più importanti della sua generazione, musa di grandi registi grazie alla disarmante bellezza e alla straordinaria forza espressiva d’interprete.

Nuovo Eden presenta venerdì 27 maggio alle 21 il film La piscine di Jacques Deray (Francia/Italia, 1968, 113’) con Alain Delon e Romy Schneider, interpreti resi indelebili nell’immaginario comune proprio grazie a questo film.

Alle 18.30 uno speciale approfondimento critico a cura di Emanuela Martini (direttrice della rivista Cineforum): L’aperitivo con il critico sarà quindi tutto dedicato alla figura di Romy Schneider.