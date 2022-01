Il Nuovo Eden omaggia Ferlinghetti con Omar Pedrini

(red.) Domenica 30 gennaio alle 21, in prima visione al Nuovo Eden di Brescia il film di Giada Diano, Elisa Polimeni “Lawrence”.

Ospite della serata Omar Pedrini, a cui Ferlinghetti ha regalato il testo di ‘Desperation horse’, brano che fa parte dell’album del rocker bresciano ‘Come se non ci fosse un domani’.

“Lawrence” è un ritratto intimo e ironico di Lawrence Ferlinghetti, girato in luoghi iconici di San Francisco e della Bay Area, come la City Lights Bookstore e lo studio d’artista di Ferlinghetti a Hunter’s Point.

Ferlinghetti si racconta con grande spontaneità, spaziando da vicende personali (la faticosa ricerca delle radici, la scoperta delle origini italiane, l’arrivo a San Francisco) a temi socio-culturali e politici (la nascita della City Lights, il fenomeno della beat generation, il dissenso politico e l’ecologismo), svelando aspetti inediti della sua vita. I suoi straordinari meriti nel corso di una vita lunga e produttiva – come poeta, pittore, editore e impegnato difensore della libertà di parola – hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia letteraria e culturale americana.

Il documentario vuole essere un omaggio a un uomo che ha fatto un capolavoro della propria vita, attraversando un secolo intero, viaggiando da un continente all’altro, mosso dall’urgenza di conoscere il mondo e di raccontarlo in poesia, partecipando attivamente alle più importanti battaglie per i diritti civili e diventando uno dei protagonisti indiscussi della scena culturale mondiale. Il rapporto decennale di vicinanza e affetto che lega le due autrici a Ferlinghetti ha permesso di realizzare un lavoro fluido e intimo, capace di cogliere le molte sfaccettature dell’artista: poeta, pittore, romanziere, traduttore, ma anche editore e fondatore della leggendaria casa editrice City Lights Bookstore.

Nel documentario Ferlinghetti si racconta con grande ironia e spontaneità, intrecciando la sua voce a quella di poeti o artisti a lui vicini, assieme ai quali restituisce un quadro vivido di quell’intensa stagione creativa e culturale che è stata la San Francisco Renaissance prima, e la beat generation poi.

L’idea è non solo di restituire il racconto della vita di Ferlinghetti nel modo più sincero e privo di filtri possibile, ma anche raccontare l’essenza poetica della sua persona. Le riprese, a cura di Elisa Polimeni e Antonio Scappatura, sono state realizzate nei luoghi simbolo della vita del poeta, a San Francisco e nella Bay Area. Le due autrici avevano già precedentemente maturato un rapporto decennale con Ferlinghetti, con cui hanno condiviso progetti importanti come libri e mostre e costruito un rapporto quotidiano fatto di stima profonda e amicizia. Il documentario infatti non vuole raccontare la vita di Ferlinghetti in modo cronologico, ma vuole superare la tradizionale scomposizione a cui vengono sottoposti gli artisti (il poeta di qua, il pittore di là, l’editore da un’altra parte ancora e così via) e catturare Ferlinghetti at large, mostrando come alla base delle sue diverse anime vi sia lo stesso nucleo estetico, la stessa poetica essenziale e gli stessi principi ispiratori.

