Brescia, ciak si gira: nuovo film sulla pandemia

(red.)Brescia ancora protagonista di un film. Domenica 5 dicembre, in piazza del Foro, una troupe cinematografica ha iniziato le riprese per la pellicola “300 k” di Klaus Mayenza, prodotto da Bad Mind in associazione con la Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione di Confcommercio.

Il film, che è in realtà un prequel di “Storie in bottega”, una sit comedy che racconta della resilienza delle piccole botteghe durante l’emergenza sanitaria da Covid19. Tra gli attori anche l’artista bresciano Renato Missaglia, interprete

di sé stesso e che appare all’inizio del film e che, da Brescia, parte per un viaggio attraverso l’Italia.

Il film verrà proiettato in oltre 80 sale dal marzo 2022 e poi dovrebbe essere diffusa anche la sit-com, su Netflix o Sky.