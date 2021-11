Mercoledì al Cinema Sereno la storia di una militante femminista curda

Per la rassegna “A tutto schermo”, mercoledì 1 dicembre alle ore 20,50 al Cinema Sereno di Brescia, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno 158, telefono: 030 353 3126 ext. 13, è in programma la proiezione di “The Other side of the river“. Regia: Antonia Kilian. Biglietti: interi 5 euro. E’ gradita e consigliata la prenotazione: prenotazionicinemasereno@gmail.com. Oppure su WhatsApp 3534105256.

Per evitare un matrimonio forzato, la diciannovenne curda Hala scappa dalla famiglia filo-Isis e si arruola nell’Unità di Protezione delle Donne, la brigata femminile della milizia di Protezione Popolare. Impara a combattere spinta dall’ambizione di liberare altre donne. Quando l’esercito curdo libera la sua città natale, Hala può finalmente realizzare il suo sogno di proteggere altre donne indifese e vorrebbe liberare la sorella minore dalla tirannia del padre. Una illuminante riflessione su cosa significa essere una femminista e un’outsider in un contesto in cui il concetto di “femminismo militante” può essene interpretato in senso quasi letterale.