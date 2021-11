Giovedì la premiazione del concorso Roberto Gavioli

Giovedì 2 dicembre alle ore 11,30, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (Aula Chizzolini), si terrà la cerimonia di premiazione della 14ª edizione del concorso Roberto Gavioli. Promosso per far conoscere e valorizzare le forme attuali del documentario cinematografico e televisivo italiano dedicato all’industria e al lavoro; osservare e indagare le trasformazioni del lavoro nello scenario attuale e nelle loro molteplici manifestazioni; promuovere il valore della sicurezza e il diritto alla salute nei luoghi di lavoro, sanciti dalla Costituzione Italiana.

Presenta: Alice Cati (Università Cattolica del Sacro Cuore). Intervengono: Ruggero Eugeni (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Silvio Grasselli (presidente della giuria). Modera: René Capovin (direttore Fondazione Musil). Il concorso è promosso da Banca Santa Giulia, Università Cattolica del Sacro Cuore, e Aici. Per info: concorsogavioli@musilbrescia.it 030 3750663.