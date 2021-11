Cinema Eden Brescia, la programmazione dei prossimi giorni

(red.) Ecco la programmazione del Nuovo Eden di Brescia, con sede in via Nino Bixio, in città, dal 5 all’11 novembre.

Venerdì 05 NOVEMBRE:

Ore 17 Petite maman

Ore 19 Petite maman

Ore 20.30 Drive my car (in v.o. sub ita)

Sabato 06

Ore 17.00: Petite maman

Ore 19.00: Petite maman

Ore 20.30 Drive my car

Domenica 07

Ore 16.00: Petit maman

Ore 17.30: Drive my car

Ore 21.00: Petite maman

Lunedì 8

Ore 17.00: Drive my car

Ore 21.00: Petit maman (in v.o. sub ita)

Martedì 9:

Ore 20.45: Egoisti (serata promossa da Medici senza frontiere Brescia)

Mercoledì 10:

Ore 15.00: Drive my car

Ore 19.00: Crescendo

Ore 21.00: Technoboss (in v.o. sub ita)

Giovedì 11:

Ore 19.00: Ariaferma

Ore 21.00: Titane (in v.o. sub ita)