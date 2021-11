Al Cinema Sereno “Un mondo in pericolo” sulle api e “Tre piani” di Nanni Moretti

Al Cinema Sereno di Brescia, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno 158, telefono: 030 353 3126 ext. 13, mercoledì 3 novembre alle ore 20,50 è in programma la proiezione di “Un mondo in pericolo“. Regia: Markus Imhoof. Con la collaborazione di A.P.A.B. – Associazione per l’apicoltura Brescia. Biglietti: interi 4 euro; ridotti bambini e ragazzi fino a 17 anni 2 euro. E’ gradita e consigliata la prenotazione: prenotazionicinemasereno@gmail.com. Oppure su WhatsApp 3534105256.

Sabato 6, domenica 7 ottobre e lunedì 8 novembre alle ore 20,50 viene proiettato “Tre piani“. Regia Nanni Moretti. Con: Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio. Biglietti: interi 6 euro; ridotti SociCoop SpiCgil 5 euro; Videoamici 4 euro; bambini e ragazzi fino a 17 anni 2 euro.

