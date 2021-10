Cinema Teatro Eden, la programmazione di fine ottobre e inizio novembre

(red.) Ecco gli eventi in programma nei prossimi giorni al Cinema Teatro Eden di Brescia, in via Nino Bixio 9.

Venerdì 29 ottobre

Ore 17.00 Quo vadis, Aida?

Ore 19 A Chiara

Ore 21,15 Piazzolla. La rivoluzione del tango (Con piccola esibizione del pianista Fabrizio Moncata e ballerini di tango)

Sabato 30 ottobre

Ore 16.00: Piazzolla. La rivoluzione del tango

Ore 18.15: A Chiara

Ore 21.00: Quo vadis, Aida ?

Domenica 31 ottobre

Ore 16.00: A Chiara

Ore 18.15: Quo vadis, Aida?

Ore 21.00: A Chiara

Lunedì 01 novembre

Ore 16.00: Quo vadis, Aida?

Ore 18.15: A Chiara

Ore 21.00: Quo vadis, Aida? (in versione originale con sottotitoli in italiano)

Martedì 02 novembre

Ore 19.00: City hall

Mercoledì 03 novembre

Ore 15.00: Falling.storia di un padre

Ore 19.00: Falling, storia di un padre

Ore 21.00: Falling, storia di un padre (in versione originale con sottotitoli in italiano)

Giovedì 04 novembre

Ore 19.00: Falling, storia di un padre

Ore 21.00: DivinazionI (ospite in sala il regista)