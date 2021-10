Ocean Film Festival Italia, il 20 ottobre al Cinema Eden

(red.) Giunto alla sua quinta edizione, l’Ocean Film Festival Italia, rassegna cinematografica che presenta una selezione dei migliori film provenienti dall’omonimo festival australiano, torna a viaggiare in Italia e sarà a Brescia mercoledì 20 ottobre al Cinema Nuovo Eden alle ore 20.

Un tuffo nel blu per documentare la bellezza e la potenza dell’oceano, ma anche la sua fragilità di fronte ai cambiamenti climatici e all’inquinamento da plastica…. e per celebrare i subacquei, i surfisti, i nuotatori e gli oceanografi che vivono per la nebbia salina del mare, che inseguono le creste delle onde e che si meravigliano dei misteri del grande blu.

Free diving in acque incontaminate, surf di big wave, vela nelle acque gelate da Washington all’Alaska: tante storie di esplorazione e avventura in ambienti remoti e selvaggi, che oggi hanno bisogno di protezione e salvaguardia dalle minacce climatiche e dell’inquinamento prodotto dalla plastica.

Tra i 9 film in programma – tra corto e medio metraggi – ricordiamo From Kurilis with Love che ci porta alla scoperta delle isole Kurilis, tra Giappone e Kamchatka, grazie a un team di avventurieri e ambientalisti guidati da uno scienzato russo, “custode” delle isole; Race to Alaska, la gara di endurance di 750 miglia tra Port Townsend, Washington, e Ketchikan, Alaska; un racconto avvincente, talvolta umoristico, di persone fuori dal comune che si mettono alla prova in questa sfida senza motori e alcun supporto; Changing Tides in compagnia di Lucy Graham e Mathilde Gordon che affrontano un lungo viaggio in kayak di 2042 km lungo l’Inside Passage, tra fiordi, canali e insenature dell’oceano Pacifico nord-orientale, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento marino da plastiche e… per vivere una straordinaria avventura; non mancano i delfini, animali marini amici degli uomini, a loro è dedicato Kate Hamsikova: The Sea to Me, emozionante cortometraggio su una storia di amicizia tra l’apneista irlandese Kate Hamsikova e Dusty un delfino solitario.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale dell’Ocean Film Festival Italia o presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

https://bit.ly/2021_OCEANFILMFESTIVAL_PRESSKIT

Instagram – Facebook: @oceanfilmfestivalitalia @itaca.theoutdoorcommunity

Nella realizzazione dell’edizione 2021, l’Ocean Film Festival è affiancato da Aqualung Italia.

La manifestazione vede inoltre il patrocinio dell’Ambasciata d’Australia in Italia e il supporto del Centro Velico Caprera e di Università di Milano-Bicocca (Marine Sciences e MaRHE Center).

Sostengono inoltre l’Ocean Film Festival le associazioni Mare Vivo, PADI Italia, Sea Shepherd Italia.

Media partner dell’edizione 2021 sono Radio Deejay, Sky TG24, Giornale della Vela, Canale Energia, SIRENEjournal e The Pill Magazine.

Ocean Film Festival Australia

L’Ocean Film Festival Australia nasce nel 2014 per promuovere l’esplorazione, la conoscenza, la tutela e il rispetto del mondo degli oceani attraverso i migliori film a loro dedicati, provenienti da tutto il mondo. Ogni anno, presenta una selezione di film di lunghezza e stili diversi, dedicati a temi ambientali, sportivi, culturali e naturalistici. Oltre all’Australia il Festival è presente in altri 6 Paesi: Australia, Belgio, Italia, Nuova Zelanda, Inghilterra, Stati Uniti.

ITACA srl The Outdoor Community

ITACA The Outdoor Community è una società specializzata nell’ideazione, organizzazione e promozione di eventi e rassegne cinematografiche nel settore Montagna e Outdoor. ITACA cura, organizza e promuove il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l’Ocean Film Festival e il Reel Rock Tour, di cui è licenziataria in esclusiva per l’Italia. Nel 2019, ITACA è distributore in esclusiva del film FREE SOLO, vincitore dell’Oscar 2019 come Miglior Documentario.

Lancia ITACA ON DEMAND nel 2020, la prima piattaforma streaming in Italia interamente dedicata al mondo Outdoor: i migliori film in streaming di avventura, montagna, mari e oceani e action sport. ITACA è impegnata a creare una vera e propria community di persone.