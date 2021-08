Al Sereno amore e tradimenti in “Io,lei, lui, l’asino”

(red.) Si intitola “Io,lei, lui, l’asino” il film in programma mercoledì 1 settembre alle 21 al Cinem Sereno di Brescia.

La proiezione, come quelle successive, verranno effettuate in sala.

La pellicola, della regista Caroline Vignal, con Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, è una commedia brillante che racconta una storia di tradimenti e asini, tra divertenti avventure e bugie. Il film ha ottenuto otto candidature e vinto un premio ai Cesar e due candidature a Lumiere Awards.

Biglietti: interi 6 euro, soci Coop e Spi Cgil 5 euro, soci Videoamici 4 euro.

Ridotti per bambini e ragazzi fino ai 17 anni 2 euro.

E’ consigliata la prenotazione a : prenotazionicinemasereno@gmail.com; oppure su WhatsApp: 3534105256.