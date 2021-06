Al cinema Eden in programmazione Un altro giro e Kufid

Ecco la programmazione del cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia (tel 030.8379404) per i prossimi giorni:

Giovedì 17 giugno

Ore 17 Happy together

Ore 19 Un altro giro

Ore 21.15 Coffee and cigarettes, film in lingua originale sottotitolato

Venerdì 18 giugno

Ore 17 Un altro giro

Ore 19.30 Kufid

Ore 21.15 Kufid

Sabato 19 giugno

Ore 17 Un altro giro

Ore 19.30 Kufid

Ore 21 Un altro giro

Domenica 20 giugno

Ore 17 Un altro giro

Ore 19.30 Kufid

Ore 21 Un altro giro, proiezione in lingua originale sottotitolata

Lunedì 21 giugno

Ore 17 Kufid

Ore 18.15 Un altro giro

Ore 20.30 Fulci talk

Ore 22 Sette note in nero