Teatro Santa Giulia, salta la proiezione di domenica (Rifkin’s Festival)

(red.) Per ragioni logistiche è stata annullata la programmazione al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino (via Quinta, 4) prevista per domenica 13 giugno alle ore 20,30 del film Rifkin’s Festival. Rimangono invece confermate le altre due serate: RIFKIN’S FESTIVAL, sabato 12 giugno ore 20,30 e martedì 15 giugno ore 20,30.