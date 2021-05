Il film Tenet al Teatro Santa Giulia del Prealpino

(red.) Il Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino (via Quinta) informa che il prossimo film in programmazione è “Tenet”, spy movie fantascientifico di Christopher Nolan.

Nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Martin Donovan, Clemence Poesy, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Debicki e Michael Caine. Il film è in programma sabato 15, domenica 16 e martedì 18 maggio alle ore 18,30.