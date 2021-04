Il Nuovo Eden riapre mercoledì con “Cure a domicilio”

(red.) Il cinema Nuovo Eden riapre in via Nino Bixio 9 a Brescia da mercoledì 28 aprile. Per info 030.8379404.

Ecco la programmazione:

mercoledì 28 aprile

ore 20 Cure a domicilio

giovedì 29 aprile

ore 17 Matthias e Maxime

Ore 20 Cuban Dancer film in lingua originale sottotitolato

venerdì 30 aprile

Ore 17 Thunder road

Ore 19.30 Matthias e Maxime proiezione in lingua originale sottotitolata

sabato 1 maggio

Ore 17 Matthias e Maxime

Ore 20 Thunder Road

domenica 2 maggio

0re 17 Thunder Road

Ore 19.30 Matthias e Maxime

lunedì 3 maggio

Ore 17 Matthias e Maxime

Ore 20 Thunder Road proiezione in lingua originale sottotitolata

martedì 4 maggio

ore 17 Cuban dancer film in lingua originale sottotitolato

Ore 20 Thunder Road

mercoledì 5 maggio

Ore 15 Thunder Road

Ore 20 Killer of sheep.