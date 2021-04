Con il Nuovo Eden il 24 aprile si parla del cinema di Billy Wilder

(red.) In occasione della 39a edizione di Bergamo Film Meeting (24 aprile – 2 maggio), il Nuovo Eden ospiterà il 24 aprile dalle 10 alle 11.30 l’ottava Colazione con il critico, completamente dedicata a uno dei registi più importanti della storia del cinema: Billy Wilder, autore di capolavori come A qualcuno piace caldo (1959), Testimone d’accusa (1957), L’appartamento (1960), La fiamma del peccato (1944) e Viale del tramonto (1950).

L’incontro cinematografico, online e gratuito, viene condotto dal critico Andrea Chimento (Long Take e Il Sole 24 Ore) e ruoterà attorno alla produzione dell’autore austriaco, naturalizzato americano, dalla carriera lunga e ricca, lungo la quale ha conquistato 5 Premi Oscar, il Leone d’oro al Festival di Venezia e l’Orso d’oro a Berlino. Billy Wilder è stato protagonista di numerose edizioni del festival bergamasco, che gli rese omaggio con una retrospettiva nella 25a edizione.

Per partecipare all’incontro in streaming è necessario iscriversi qui: https://www.eventbrite.it/e/150520223039