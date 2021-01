Sabato 23 in streaming per “Colazione con il critico”: Xavier Dolan

(red.) In attesa di rivedere sullo schermo del Nuovo Eden il film Matthias & Maxime (2019), sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 10.00 si terrà la quarta “Colazione con il critico” in diretta streaming, dedicata interamente all’enfant prodige del cinema contemporaneo Xavier Dolan.

“Colazione con il critico: il cinema di Xavier Dolan” è un incontro per far conoscere la cinematografia di uno degli autori più importanti del cinema canadese e non solo, attraverso l’analisi di spezzoni dei suoi film, analizzandone lo stile e la poetica. Xavier Dolan nel 2014 si è aggiudicato il Premio della giuria alla 67ª edizione del Festival di Cannes per il film Mommy, mentre nel 2016 ha vinto il Grand Prix alla 69ª edizione del Festival di Cannes con È solo la fine del mondo.

L’incontro sarà condotto dal critico cinematografico Luca Pacilio, direttore del magazine online di critica cinematografica «Spietati.it» e collabora con la rivista «Film Tv», di cui cura la rubrica Videostar dedicata al videoclip. Iscrizione gratuita su questa pagina web.