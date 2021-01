Sabato 16 e domenica 17 viaggio nell’animazione con il Nuovo Eden

(red.) Il cinema Nuovo Eden riprende l’attività proponendo un nuovo appuntamento online gratuito – sabato 16 e domenica 17 gennaio dalle ore 16.00 alle 18.00 – in collaborazione con LongTake.it: Viaggio nel cinema d’animazione contemporaneo, un workshop curato dal critico Andrea Chimento (Il Sole 24 Ore, Long Take).

Dall’animazione digitale della Pixar, agli anime giapponesi di Hayao Miyazaki passando per l’animazione europea di Sylvain Chomet e Tomm Moore senza trascurare i lavori in stop motion della Aardman, il cinema d’animazione contemporanea è un settore che di anno in anno sta portando alla luce personalità e talenti innovativi e stimolanti con modalità differenti.



L’obiettivo di questo workshop è appunto quello di andare a scovare le tendenze stilistiche, le tematiche e le poetiche attraverso un percorso che si snoda tra i titoli più importanti dell’immaginario contemporaneo: Up!, La canzone del mare, La città incantata, Galline in fuga, L’illusionista, Coraline e la porta magica, La sposa cadavere, Fantastic Mr. Fox. Questi sono solo alcuni dei titoli che verranno presi in considerazione durante l’incontro.

L’iscrizione è gratuita. Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi qui.