Arena Estiva del Castello, la programmazione di luglio

(red.) Come anticipato dal 3 luglio al 30 agosto ci sarà L’Eden d’estate l’arena estiva presso il Castello di Brescia organizzata dal Nuovo Eden. Ecco il programma per il mese di luglio:

venerdì, 03 luglio ore 21.30

EMMA

sabato, 04 luglio ore 21.30

TOLO TOLO

domenica, 05 luglio ore 21.30

MOTHERLESS BROOKLYN – I segreti di una città

lunedì, 06 luglio ore 21.30

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

martedì, 07 luglio ore 21.30

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

mercoledì, 08 luglio ore 21.30

DOPPIO SOSPETTO

giovedì, 09 luglio ore 21.30

IL MISTERO DI HENRI PICK

venerdì, 10 luglio ore 21.30

JOJO RABBIT

sabato, 11 luglio ore 21.30

18 REGALI

domenica, 12 luglio ore 21.30

DOWNTON ABBEY

lunedì, 13 luglio ore 21.30

LA RAGAZZA D’AUTUNNO

martedì, 14 luglio ore 21.30

MARTIN EDEN

mercoledì, 15 luglio ore 21.30

C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD

giovedì, 16 luglio ore 21.30

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

venerdì, 17 luglio ore 21.30

TROLLS WORLD TOUR

sabato, 18 luglio ore 21.30

LA DEA FORTUNA

domenica, 19 luglio ore 21.30

RICHARD JEWELL

lunedì, 20 luglio ore 21.30

IL SEGRETO DELLA MINIERA

martedì, 21 luglio ore 21.30

QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO

mercoledì, 22 luglio ore 21.30

BURNING, L’AMORE BRUCIA

giovedì, 23 luglio ore 21.30

1917

venerdì, 24 luglio ore 21.30

IL PICCOLO YETI

sabato, 25 luglio ore 21.30

PICCOLE DONNE

domenica, 26 luglio ore 21.30

JUDY

lunedì, 27 luglio ore 21.30

THE BRA. IL REGGIPETTO

martedì, 28 luglio ore 21.30

SORRY WE MISSED YOU

mercoledì, 29 luglio ore 21.30

THE FAREWELL. UNA BUGIA BUONA

giovedì, 30 luglio ore 21.30

FAVOLACCE

venerdì, 31 luglio ore 21.30

LA FAMIGLIA ADDAMS