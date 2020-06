Nel fine settimana cinema all’aperto a Brescia

(red.) Brescia d’estate, emozioni dal vivo è il palinsesto di iniziative che animerà la città nel periodo estivo. Un programma ricco di eventi che, nonostante le difficoltà determinate dalla situazione attuale, l’Amministrazione comunale ha predisposto per riportare lo spettacolo dal vivo nelle piazze, nei chiostri e nei cortili monumentali della città con tutte le attenzioni dettate dalle norme anti contagio in vigore.

Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno appuntamento al cinema con l’Arena del Centro di Cipiesse. Nel cortile della scuola elementare G. Calini, in via Bixio, il grande schermo open-air per tutta la famiglia, nella più longeva delle arene estive di Brescia, proporrà il 27 e il 28 giugno alle 21.30 “Odio l’estate”, di Aldo, Giovanni e Giacomo mentre lunedì 29 giugno sarà proiettato “Hammamet” di Gianni Amelio. L’ingresso sarà al costo di 5 euro (abbonamento 10 ingressi 30 euro). Tutte le informazioni sul sito www.cipiesse-bs.it/arena-del-centro-brescia e ai numeri 0302791881 –3348012225.

Il grande cinema sarà protagonista anche a MoCa sotto le stelle de Il Regno del Cinema, nel cortile di MoCa, in via Moretto. Con la tecnologia della multisala, nella corte di un palazzo nobiliare seicentesco, sabato 27 giugno alle 21,30 sarà proiettato “Parasite” (vietato ai minori di 14 anni) di Bong Joon-ho mentre domenica 28 giugno, alla stessa ora, l’appuntamento sarà con “18 regali” diretto da Francesco Amato. L’ingresso sarà al costo di 6 euro. In caso di pioggia la proiezione si terrà al cinema Sociale. La biglietteria aprirà alle 21. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.ilregnodelcinema.com.