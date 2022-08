Nel cielo di Desenzano tornano le Frecce Tricolori

Desenzano del Garda. Dopo tre anni di stop, le Frecce Tricolori tornano a colorare il cielo di Desenzano del Garda (Brescia). Lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale è fissato per venerdì 9 settembre (le prove) e sabato 10 settembre dalle 10, 30 alle 12,30.

Numerose le esibizioni previste prima del passaggio delle Frecce: ad aprire lo spettacolo l’elicottero dell’Aeronautica militare HH 139 per una dimostrazione di soccorso, quindi i Tornado del 6° Stormo di Ghedi e la formazione “Legend” di 7 velivoli, quindi l’aereo anfibio del campione italiano di acrobazia aerea freestyle, Andrea Pesenato.

All’evento sono attese migliaia di spettatori.

La Pro Loco di Desenzano sarà al fianco dell’amministrazione comunale che coordina, insieme all’Aereonautica Militare, tutto l’evento. La Pro Loco, che ha rinnovato proprio consiglio direttivo, inaugura quindi il calendario delle attività con l’Air-show 2022 del 9 e 10 settembre e riparte con le iniziative per promozione di un territorio che vuole rendere più inclusivo e attento alle esigenze di tutti.

La nuova squadra, guidata dal presidente Fabrizio Pedercini è composta da Alessandra Pianalto, vice-presidente, Donata Bernardis, Giustina Bonanno, Stefano Mattinzoli Mura, Maria Teresa Lussana e Sofia Sardegna,

“Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta dell’associazione Amici dell’Antoniano dei Rogazionisti Onlus”, ha dichiarato il presidente Pedercini, “di essere al loro fianco nell’organizzazione del Punto accreditamento disabili e persone con ridotta mobilità, in virtù della

collaborazione che ormai da qualche anno ci lega ai Padri Rogazionisti. Potremo quindi donare ai diversamente abili e alle loro famiglie la possibilità di godere dello spettacolo in sicurezza in una location esclusiva”.

All’interno dell’area infatti saranno disponibili, previo accreditamento, i servizi di parcheggio e di ristoro oltre, ovviamente, alle postazioni fronte lago.

“Nel 2019 il Punto accreditamento era stato un successo” ricorda la presidente di allora Alessandra Pianalto “con oltre 400 graditi ospiti. Altrettanto ci aspettiamo anche quest’anno”. Per accreditarsi e ricevere informazioni per l’accesso all’area disabili presso l’istituto dei Padri Rogazionisti, in viale Motta 54 a Desenzano, telefonare al n° +39 3516818179 o scrivere all’indirizzo email: accredito@prolocodesenzano.it.