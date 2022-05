Il concerto della banda cittadina per il 2 giugno in Broletto

Brescia. Dopo due anni di pausa forzata, l’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – celebra la Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno alle ore 17,00, con il tradizionale concerto nel cortile di Palazzo Broletto.

Dirigono i maestri Sergio Negretti e Giuliano Mariotti.

Il programma del pomeriggio musicale, che si apre con l’Inno nazionale, prevede l’esecuzione dei seguenti brani: P. Sparke, Hanover Festival; A.W. Ketèlbey, In un mercato persiano – Intermezzo-Scene; H. Villa Lobos / arr. S. Negretti, Melodia Sentimental da Floresta do Amazonas; G. Facchinetti / trascr. S. Negretti, Piccola Suite per Banda Sinfonica dalle musiche di scena per il dramma “Un uomo è un uomo” di Bertolt Breckt (Prologo – Marcia militare – Canzone dei soldati – Musica del circo); V. Bellini / trascr. F. Cesarini, Sinfonia da Norma: D. Delle Cese / arr. J.R. Bourgeois, Inglesina – “The Little English Girl”; R. Di Marino, Prelude for Band; G. Puccini / arr. K. Koda, Nessun dorma! da Turandot.