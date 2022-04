Resistenza, quattro targhe per non dimenticare le vie della Libertà

Brescia. Le vie della Libertà Anpi Brescia Fiamme Verdi Resistenza è l’iniziativa organizzata da Anpi Brescia, Fiamme Verdi Brescia, Associazione Nazionale Ex Internati e Aned Brescia, con il sostegno del Comune di Brescia che ha portato alla realizzazione di quattro targhe, collocate in via San Faustino, in Tresanda del Sale, in via Aleardi e in via della Pace, dedicate a quattro persone che hanno avuto il coraggio di opporsi all’oppressione nazifascista.

Partendo alle 10 dalla Chiesa dei Santi Faustino e Giovita il corteo si è diretto verso Casa Piotti, in via Aleardi, per proseguire poi verso Casa Lunardi in Tresanda del Sale, concludendo il percorso all’Oratorio della Pace.