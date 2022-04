Montichiari, domani il ricordo della Liberazione

Montichiari. Da anni Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil insieme ad Anpi, Aned e Fiamme Verdi promuovono un’iniziativa per commemorare la Liberazione del 25 aprile 1945. Lo fanno, ogni volta, in un comune diverso della provincia: una memoria dei luoghi particolarmente importante quando si parla di Resistenza, di storie locali che si intrecciano con quelle nazionali e internazionali.

La pandemia ha interrotto questo appuntamento così sentito. “Due anni fa”, spiegano i sindacati, “avremmo dovuto ritrovarci a Montichiari per un momento commemorativo, tutto fu interrotto dall’emergenza sanitaria che ci travolse. Finalmente è possibile riannodare quel filo interrotto”.

Appuntamento, con il patrocinio del comune, il 20 aprile, con il ritrovo a 9,30 nel piazzale antistante il municipio di Montichiari. Previsto un momento commemorativo al monumento alla Resistenza e alla Costituzione, seguito da un corteo lungo viale della Costituzione.

Alle 10,45, al Cinema Teatro Gloria, la proiezione del film L’uomo che verrà di Giorgio Diritti, in collaborazione con l’associazione culturale Detour.