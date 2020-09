Coronavirus, domenica il vescovo dice messa in piazza Duomo

Domenica 13 settembre alle 10 del mattino è in programma una celebrazione religiosa in Piazza Paolo VI in ricordo delle persone defunte a causa della pandemia da Covid-19. All’iniziativa, promossa dalla diocesi di Brescia, hanno aderito il Comune, la Prefettura, la Provincia e l’Associazione Comuni Bresciani.

Il vescovo Pierantonio Tremolada presiederà una messa alla quale sono state invitate le autorità civili e militari di città e provincia, i sindaci dei comuni bresciani, i rappresentanti del mondo del volontariato e le istituzioni sanitarie che si sono prodigate durante il periodo dell’emergenza e altre realtà invitate dalle istituzioni promotrici.

Piazza Paolo VI, già allestita per la celebrazione delle ordinazioni sacerdotali la mattina del giorno precedente, sarà predisposta per accogliere gli invitati con posti a sedere. Sono previsti anche due maxischermi per permettere a tutti una partecipazione migliore.

La celebrazione sarà teletrasmessa ma le persone che lo desiderano, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, potranno presenziare mantenendo le distanze previste.

In caso di pioggia, la celebrazione si terrà comunque nella stessa piazza.