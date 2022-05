Bonifica Caffaro, otto società interessate al bando

Brescia. Sono otto le aziende interessate ad effettuare la bonifica della Caffaro di Brescia, il Sin (Sito di interesse nazionale) inserito in un progetto di risanamento ambientale del valore di 70 milioni di euro.

A motivo delle molte manifestazioni di interesse per effettuare sopralluoghi nell’ex sito industriale di via Milano e delle richieste di ulteriori chiarimenti, il bando è stato prorogato al 6 giugno.

Nel frattempo Caffaro Brescia ha incominciato la demolizione degli edifici di sua competenza e si appresta ad effettuare il potenziamento della barriera idraulica: realizzati nuovi pozzi e installati i pieziometri.

La conclusione degli interventi è prevista per il gennaio 2023, dopo di che partirà la bonifica vera e propria del sito, ma non prima dell’inizio del 2024, dopo la progettazione esecutiva da parte della società vincitrice.

Il commissario straordinario Mario Nova ha garantito che, nonostante lo slittamento di un mese per i termini del bando, la scaletta degli interventi verrà rispettata.