Bonifica Caffaro, slitta al 6 giugno il termine per le offerte

Brescia. Prorogati i termini per la presentazione delle offerte per la bonifica e messa in sicurezza del sito dello stabilimento Caffaro in Brescia, già previsto nel bando di gara per il giorno 9 maggio prossimo.

Lo ha comunicato Mario Nova, attuale Commissario straordinario per il SIN Brescia Caffaro: il nuovo termine è fissato nel giorno 6 giugno prossimo, con avvio dell’esame delle offerte pervenute il giorno successivo.

«Di questa determinazione (determina del Commissario straordinario n.4 del 3.5.2022)- si legge in una nota- si è provveduto a dare notizia agli organi ufficiali di comunicazione istituzionale (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in primis)».

«La proroga- viene spiegato- è stata determinata dalla necessità di consentire, a tutti gli operatori interessati, piena conoscenza di tutte le puntuali informazioni che la struttura Commissariale ha dovuto fornire, a seguito di specifiche richieste in merito pervenute, in particolare nell’ultima decade di aprile, nonché a esplicite istanze di proroga avanzate da taluni soggetti».