Caffaro, sequestrati (altri) 20 metri cubi di rifiuti edili

(red.) Ancora un faro acceso sul Sin Caffaro di via Nullo a Brescia. Come riporta Il Giornale di Brescia, Arpa Brescia ha posto sotto sequestro, su disposizione della Procura, nella mattinata di venerdì, un cumulo di detriti (20 metri cubi di scorie) incustodite e lasciate all’aperto. Rifiuti che potrebbero essere inquinati da Pcb. Dopo i sigilli partiranno le verifiche sugli scarti abbandonati e non smaltiti da parte della la Csa di Rovigo, azienda veneta incaricata dalla vecchia Caffaro Chimica (ex Snia) per smantellare i reparti della ex azienda chimica.

Alla ditta viene contestato l’abbandono di rifiuti: ora Csa, per poter smaltire i rifiuti dovrà fare istanza di dissequestro, subordinata alla caratterizzazione dei detriti per lo smaltimento immediato.

Non è la prima volta che viene sequestrato del materiale all’interno della Caffaro: lo scorso agosto erano stati posti i sigilli a 350 metri cubi di materiale edile di risulta, soprattutto mattoni, materiale che deve essere smaltito come rifiuto speciale, e che si trovava lì dal 2019 quando iniziarono i lavori di smantellamento della struttura.

L’azienda incaricata è finita sotto la lente dei giudici bresciani perchè non avrebbe dichiarato la presenza di sostante tossiche nei materiali recuperati nel magazzino, tra cui, l’amianto.