Parco di via Cacciamali, sono iniziate le opere di bonifica

(red.) Hanno preso il via nei giorni scorsi a Brescia, con la predisposizione del cantiere, i lavori di bonifica ambientale e di ripristino del parco comunale di via Cacciamali (zona sud della città, dopo l’autostrada A4) il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta il 14 luglio 2021 per un importo totale pari a 1 milione di euro (Iva compresa). L’importo degli interventi appaltati, che dovrebbero concludersi entro l’11 settembre 2022, è di 634.953,73 euro (Iva esclusa), 52.520,67 dei quali per oneri della sicurezza. Sul parco, che ha una superficie di circa 4.200 metri quadrati, è stata effettuata una caratterizzazione ambientale nel 2018.

Con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità sono state portate a termine un’analisi diretta del rischio (Adr) per valutare il rischio sanitario e un’analisi del rischio inversa (Csr) per definire gli obiettivi di bonifica. Il modello concettuale di riferimento è medesimo impiegato per le altre bonifiche del Sin Caffaro (parco di via Nullo, parco di via Passo Gavia, campo di atletica Calvesi, aree verdi degli edifici scolastici Passo Gavia e Deledda-Calvino, parco Parenzo Sud Est, parco Parenzo Sud Ovest, parco Parenzo Nord e parco Palermo).

Misure preventive e monitoraggi. Per evitare la dispersione di materiale inquinante sono state adottate specifiche misure preventive e vengono effettuati controlli continui. Su tutto il perimetro del cantiere sono stati posizionati pannelli ciechi anti polvere alti due metri e nebulizzatori di acqua sono in funzione quando vi è movimentazione di terreno contaminato.

Il personale che lavora nel cantiere indossa dispositivi individuali di protezione, viene sottoposto a sorveglianza sanitaria e a un monitoraggio individuale relativo alle polveri. Come indicato da Ats, prima dell’inizio e durante la prima fase degli scavi viene eseguito il monitoraggio dell’aria (PM 10 e PM 2,5). Prima dell’avvio del cantiere e al termine dei lavori di bonifica, in accordo con Arpa, viene eseguito il monitoraggio delle acque sotterranee.

Opere di bonifica. Come previsto dai progetti operativi di bonifica approvati dal responsabile del Settore Protezione Ambientale e Protezione Civile la bonifica avviene tramite l’asportazione del terreno contaminato, sostituito con terreno idoneo alla destinazione d’uso. L’area del parco è stata suddivisa in otto maglie di circa 625 metri quadrati.

Un primo scavo interesserà i primi 50 centimetri dal piano di campagna mentre i successivi verranno effettuati con incrementi di 25-50 centimetri. Gli incrementi vengono decisi sulla base degli esiti delle analisi di fondo scavo. Per il riempimento è previsto l’utilizzo di materiale certificato che soddisfa le prescrizioni della normativa vigente.

Opere di ripristino. Verranno mantenuti i percorsi pedonali in cemento già presenti mentre il vialetto interno di accesso all’area giochi verrà rimosso e successivamente ripristinato, mantenendo l’attuale disegno e i medesimi materiali. I giochi esistenti verranno mantenuti, con la sola sostituzione dei tre giochi a molla, mentre verranno sostituite tutte le panchine.

Opere “a verde”. E’ previsto il taglio di alcune piante non particolarmente pregiate. Si prevede inoltre la messa a dimora di nuovi alberi di diverse essenze a sostituzione di quelli abbattuti. Sarà installato un impianto di irrigazione gocciolante che assicurerà l’attecchimento dei nuovi alberi e dei nuovi cespugli. Tutta la superficie permeabile sarà seminata e tenuta a prato.