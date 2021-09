Caffaro, la gara per la bonifica prende velocità

(red.) La bonifica della Caffaro di Brescia deve partire il prima possibile.

Dopo la notizia che il mix di inquinanti da cromo esavalente, mercuri e clorati hanno viaggiato per 400 metri fino a Campo Calvesi e la Oto Melara, raggiungendo anche l’area della scuola primaria Divisione Acqui, la spinta verso la gara per la bonifica prende velocità, come emerso dal Tavolo tecnico permanente, convocato giovedì 9 settembre da Regione Lombardia, cui hanno preso parte tutti gli enti coinvolti nel progetto di risanamento dell’area industriale e del monitoraggio della falda acquifera.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti del Pirellone, della Provincia di Brescia, del Comune, Arpa e Ats e il commissario straordinario per il Sin Caffaro, Mario Nova.

Nell’occasione è stato presentato il progetto di bonifica definitivo, oggetto di un bando di gara con appalto integrato. Entro un paio di settimane il progetto verrà definito nei dettagli e poi pubblicato.

Il tutto, secondo le previsioni del commissario Nava, dovrebbe avvenire entro il prossimo novembre. Il valore dell’appalto ammonta fra i tre ed i quattro milioni di euro.