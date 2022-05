Arriva l’estate: ecco un rimedio semplice per combattere la cellulite

Brescia. Sapete cos’è la cellulite? Non è solo la peggior nemica del costume da bagno…è una patologia. Si chiama cellulite edematosa ed è dovuta a un’infiammazione del tessuto adiposo sottocutaneo. L’infiammazione genera l’aumento del volume e del numero delle cellule adipose e favorisce nel tessuto connettivo la presenza di fasci fibrotici. Questa infiammazione è spesso concausa del ristagno dei liquidi (ritenzione idrica) che può generare edemi e ingrossare il tessuto circostante. Oltre ad essere molto fastidiosa da un punto di vista estetico, la cellulite fa sentire le gambe gonfie, pesanti e favorisce la formazione della cosiddetta pelle a buccia d’arancia, antiestetica e purtroppo spesso anche dolorosa.

La cellulite non è una patologia semplice da inquadrare, è ricca di numerose varianti morfologiche ed è la spia che qualcosa non funziona bene. Può essere a causa dell’assetto ormonale, della funzione intestinale o della flora batterica, o un segnale di insufficienza venosa.

Ci sono diversi stadi di cellulite ed esistono forme più o meno gravi di ritenzione idrica, ogni persona può avere una cellulite simile ma per cause completamente diverse. Bisogna conoscerle per capire e risolvere il problema. E chi se non un medico specializzato in endocrinologia e trattamenti estetici e dermatologici? Il Professor Enrico Filippini, nel suo Poliambulatorio medico chirurgico a Brescia, è un grande sostenitore del “decidere il meglio per il problema specifico”. L’anamnesi della situazione del paziente è l’imprescindibile punto di partenza. Tra le diverse proposte specifiche che il Dottor Filippini mette in atto per risolvere inestetismi o importanti accumuli adiposi dovuti alla cellulite, rientra un trattamento che ha dimostrato nel tempo di ottenere risultati strepitosi: “Endospheres”, il trattamento Total Body.

Come funziona. Si tratta di uno strumento con 55 microsfere di silicone morbido che trasmettono micro compressioni e micro vibrazioni ai tessuti con un movimento rapido e costante. Questo movimento stimola il linfodrenaggio e l’eliminazione di tossine e liquidi in eccesso. Endospheres drena i linfatici, ma nello stesso tempo isola e frantuma gli adipociti inglobati che vanno a formare i noduli (talvolta dolorosi ndr) della cellulite. Il trattamento ricompatta il tessuto che ha perso tonicità, dando alla pelle turgore e levigatezza. Endospheres è uno degli strumenti più innovativi per combattere la cellulite in modo non invasivo, favorisce la microcircolazione, rimodella e rassoda il corpo. Il trattamento è indolore, non invasivo, anzi piacevole. Il Dottor Filippini ha sempre avuto feedback estremamente positivi dalle (e dai) pazienti che hanno fatto un percorso drenante e rimodellante con Endospheres.

"Ma la cosa più importante", ribadisce il dottore, "è affidarsi a uno specialista per conoscere le cause della cellulite al fine di ottenere la giusta terapia e raggiungere gli obiettivi tanto desiderati: leggerezza, benessere e bellezza, per l'estate. Ma anche per l'inverno!